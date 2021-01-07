ارتفاع اسعار الغذاء عالميا

2021/01/07 | 17:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر السابع على التوالي، وسجلت جميع الفئات الرئيسية، باستثناء السكر، مكاسب الشهر الماضي.

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