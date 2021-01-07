2021/01/07 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يعلق على ما حدث أمس في واشنطن ويوجه نصيحة على صلة بالعراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يعلق على ما حدث أمس في واشنطن ويوجه نصيحة على صلة بالعراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يعلق على ما حدث أمس في واشنطن ويوجه نصيحة على صلة بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).