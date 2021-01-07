2021/01/07 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العمل يعلن شمول 90 ألف عامل بقانون التقاعد والضمان وتحديد الحد الأدنى للأجور

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