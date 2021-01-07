الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع متابعة التطورات السياسية

2021/01/07 | 17:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس، مع متابعة التطورات السياسية.

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