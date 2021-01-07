في أسبوع واحد من 2021.. أحداث

2021/01/07 | 17:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مر الأسبوع الأول من العام الجديد 2021 على تركيا بأحداث "حافلة وحساسة" كان لها أصداء ووقع خاص على الشارع الداخلي، وأفردت جدلا واسعا بين أطراف المعارضة من جهة والأطراف المقربة من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، كما دفعت سياسيين كبار لإبداء مواقف وتصريحات أسهمت بشكل أو بآخر في إذكاء حالة من التوتر والتضارب في الرؤى.

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