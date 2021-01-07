الصدر يغرّد بشأن ’الليلة الماراثونية’ في الكونغرس

2021/01/07 | 18:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، على الأحداث الأخيرة التي شهدتها الولايات المتحة الأميركية، والتي تمثلت باقتحام محتجين لمبنى الكونغرس في واشنطن.

وقال الصدر في تدوينة تابعها "ناس"، (7 كانون الثاني 2021)، إنه "لطالما أخبرناكم أن ديمقارطية الغرب خداعة ومزيفة قد أحاطوها برتوش وزيونها وصعوها بما يضفي عليها رونقاً ترنو نحوه قلوب الكثير ولا سيما قلوب الشباب الذي أغرتهم تلك المثطلحات الرنانة والتي ملأت العالم بصيحاتها الكاذبة بأن الغرب ذو انسانية عالية وذو حرية فائقة وذو ديمقراطية متجذرة".

وتابع، "بالأمس انكشفت حقيقة تطورهم العلمي والتكنولوجي والصحي أمام مخلوق لا يرى بالعين المجردة، واليوم انجلت غبرة الديمقراطية عن اقتحام فوضوي للكونغرس الأميركي".

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