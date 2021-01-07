2021/01/07 | 18:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

تتواصل منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة الطائرة للموسم 2020/ 2021.

وحقق الشرطة الأنتصار الرابع توالياً بتغلبه على دوكان بثلاث أشواط مقابل شوط وحيد بواقع (22-25) (25-13) (25-20) (25-21).

وفي مباراة اخرى، تغلب بيشمركة يتغلب على مصافي الشمال بثلاث أشواط دون مقابل بواقع (25-15) (25-20) (25-22).

وتقام المباريات على قاعة نادي بيشمركة في محافظة السليمانية.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“المعلومة” تنشر نتائج مباريات دوري الطائرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“المعلومة” تنشر نتائج مباريات دوري الطائرة الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).