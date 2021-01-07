الصين تمنع سكان مدينة شيجياتشوانغ من المغادرة

2021/01/07 | 18:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال مسؤول في مدينة شيجياتشوانغ الصينية، عاصمة إقليم خبي، اليوم الخميس، إن السلطات منعت كافة السكان من مغادرة المدينة ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وجاء هذا القرار بعد أن سجلت الصين اليوم أكبر زيادة يومية في إصابات فيروس كورونا، منذ أكثر من خمسة أشهر، تتصدرها زيادة الإصابات في إقليم خبي المحيط بالعاصمة بكين.

وسجل الإقليم 51 من بين 52 إصابة محلية أعلنت عنها اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم مقارنة مع 20 حالة سجلت في الإقليم في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن إجمالي الإصابات الجديدة المسجلة في الصين بلغ 63، مقارنة بـ 32 في اليوم السابق، في أكبر زيادة في الحالات اليومية منذ 30 من يوليو الماضي عندما تم تسجيل 127 حالة.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين منذ بدء تفشي الوباء في أواخر عام 2019 إلى 87278 إصابة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 حاة وفاة.

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