حكومة اقليم كردستان تشكل لجنة لمنع الخروقات بالمعابر الحدودية

2021/01/07 | 18:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت حكومة اقليم كردستان، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة لمنع الخروقات بالمعابر الحدودية للإقليم.ووجه مجلس وزراء اقليم كردستان ، بحسب بيان للمجلس ، وزارتي الداخلية والبيشمركة بتشكيل قوة خاصة ومشتركة مهمتها منع وقوع أي خروقات ومخالفات قانونية في المعابر الحدودية لإقليم كردستان.وشدد رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني على أهمية بذل كل الجهود بهدف تنظيم وتعظيم الإيرادات المالية لحكومة الإقليم وذلك ضمن البرنامج الإصلاحي للتشكيلة الوزارية التاسعة.واضاف البيان ، انه :"جرى خلال الاجتماع عرض الخطوط العامة للمسودة الأولى لمشروع موازنة إقليم كردستان لسنة ٢٠٢١، كما تم الاستماع لمقترحات وتوقعات الوزارات المختلفة إزاء تنظيم الإيرادات وخفض النفقات والحد من العجز المالي لسنة 2021"./انتهى9

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