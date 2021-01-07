صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للاصابات بكورونا المسجلة فيها هذا اليوم

2021/01/07 | 18:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن التوزيع الجغرافي للاصابات الجديدة بفيروس كورونا المسجلة في قاطع الرصافة هذا اليوم .وقال الساعدي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 42 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.- 33 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.قطاع الاعظمية 4حالاتقطاع الصدر 6 حالاتقطاع البلديات الاول 3 حالاتقطاع الاستقلال حالتانقطاع الرصافة 5 حالاتقطاع الشعب 13 حالة_ 9 حالات رصدت من خلال مراجعة المؤسسات الصحية وكما يلي :البلديات 3 حالاتالزعفرانية حالتانوحالة واحدة في كل من حي اور و المدائن و الضباط و حي القاهرة .واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج ، فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 73538 توفي منهم 1415 فيما اكتسب الشفاء 71488 ومتبقي قيد العلا ج 635 ".ودعا الساعدي المواطنين الى "الالتزام باجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماعي لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء"./انتهى/9

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