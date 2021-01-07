صالح والحلبوسي يؤكدان ضرورة توفير مستلزمات إجراء الانتخابات وضمان نزاهتها

2021/01/07 | 18:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد.

حيث تطرّق الاجتماع إلى الانتخابات المقبلة، وتم التأكيد على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة والمستلزمات الضرورية لتنظيم الانتخابات المقبلة وبما يضمن نزاهتها، وتحقق إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بعيداً عن التزوير والتلاعب.

كما جرى بحث الأوضاع الاقتصادية والصحية التي تواجه البلد، وأهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية التي خلّفتها جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، عبر دعم الطبقات الفقيرة وضمان حقوق المواطنين.

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