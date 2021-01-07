تفاصيل سارة للعمال في العراق: شمول 90 الف شخص بالضمان الاجتماعي.. وهذا هو الحد الأدنى لرواتبهم

2021/01/07 | 18:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغدادأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، اليوم الخميس، شمول 90 ألف عامل بقانون التقاعد والضمان.

وقال عادل الركابي، في تصريحات للوكالة الرسمية إن ” 90 ألف عامل تم شمولهم بقانون التقاعد والضمان”.

وأعلن الركابي ايضا، تحديد الأجر الأدنى للعامل بـ”450 ألف دينار”.

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