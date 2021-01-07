اعتقال 18 مطلوبا بقضايا مختلفة في البصرة

2021/01/07 | 18:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات البصرة اليوم الخميس، القبض على 18 شخصا مطلوبا ضمن الصفحة الثانية من المرحلة الاولى لعمليات "الوعد الصادق" في البصرة.

وقالت القيادة في بيان، ان "قائدها اللواء الركن أكرم صدام مدنف أكد من خلال الاشراف والمتابعة الميدانية على إدارة حركة القطعات بأن القوات الأمنية والعسكرية تمكنت من إلقاء القبض على ١٨ مطلوبين للقضاء وفق مذكرات إلقاء القبض وبقضايا مختلفة".

وأضاف البيان، "كما أن القوات الأمنية تمكنت من مصادرة أسلحة خفيفة ومتوسطة واعتدة مختلفة الأنواع".

وأشار مدنف، إلى "أن زيارة وزير الداخلية الأخيرة إلى محافظة البصرة اتخذ منعطفا إيجابيا ناجحا خصوصا بعد تقديم دراسة تم إعدادها في مقر قيادة العمليات بخصوص مطاردة المطلوبين للقضاء وحصر السلاح بيد الدولة والحد من النزاعات العشائرية وتفعيل المادة الرابعة من قانون الإرهاب الذي اقرة مجلس القضاء الأعلى في احتساب الدكة العشائرية مادة إرهابية".

وتابع، أن "قوة الرد السريع التي وصلت إلى محافظة البصرة خلال الأيام الماضية ستكلف بمهام متعددة أهمها القيام بعمليات نوعية استباقية وسريعة الإلقاء القبض على المطلوبين ضمن قاطع المسؤولية".

PUKmedia قيادة عمليات البصرة

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