اقليم كوردستان: لم نترك ذريعة للحكومة الاتحادية لعدم الاتفاق بشأن الموازنة

2021/01/07 | 18:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد المتحدث بإسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل، الخميس، عدم ترك اي ذريعة للحكومة الاتحادية بشأن الاتفاق على الموازنة، مؤكدا ان الحكومة قررت القضاء على التهريب في المعابر الحدودية.

وقال عادل في مؤتمر صحفي عقي جلسة لمجلس وزراء اقليم كوردستان، اليوم (7 كانون الثاني 2021)، ان "الحكومة ستبذل الجهود كافة من اجل ضمان حصة الاقليم في الموازنة المالية الاتحادية للعام 2021".

واضاف، ان "التشكيلة الحالية لحكومة كردستان ومنذ تشكيلها كان هدفها الرئيسي الاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن النفط والايرادات المالية المتحققة من المنافذ الحدودية وفق أُسس الدستور".

واوضح، انه "لم نترك ذريعة للحكومة العراقية لعدم الاتفاق بشأن الموازنة، ونتمنى ان يمرر مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب العراقي وحكومة الاقليم ستستمر في العمل على تمرير مشروع القانون سواء بالتباحث مع الاطراف السياسية العراقية او الاطراف الكوردستانية ايضا".

وبخصوص التهريب في المعابر الحدودية قال عادل، ان "حكومة الاقليم قررت القضاء على التهريب في المعابر الحدودية لانها اثرت على واردات الاقليم وطلبت من وزارتي الداخلية والبيشمركة تقديم خططهما للقضاء على التهريب في المعابر الحدودية".

ا.ح

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