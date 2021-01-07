السيد الصدر يوجه نصيحة إلى الشعب الأمريكي بشأن العراق

2021/01/07 | 18:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

وجّه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، نصيحة إلى الشعب الأمريكي بشأن العراق.

وقال السيد الصدر في تغريده له على موقع (تويتر) تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع): أنصح الشعب الأمريكي بالضغط على حكومته للانسحاب من العراق كخطوة أولى لرفع البلاء الذي بات قريبا من ابوابهم وولاياتهم".

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