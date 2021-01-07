السيد عمار الحكيم: الانفتاح يتطلب العمل الميداني والتواصل مع الناس وتقديم الخدمة

2021/01/07 | 18:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في كربلاء المقدسة التقينا جمعا من القيادات التنظيمية لتيار الحكمة الوطني في المحافظة وأكدنا أهميّة الالتفاف خلف المشروع انطلاقا من منهج الامام الحسين "عليه السلام" ، بينا ايضا :

🔹️أن شعار كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء يعني المنهج المتجدد والمسؤولية تجاه الشعب والمشروع .

🔹️علينا أن نحول التحدي الى فرصة ، والمحنة الى منحة فطالما تولد الفرص العظيمة من رحم التحديات الصعبة .

🔹️إن الحكمة تتسم بسمات عدة أهمها المؤسساتية ولابد من لحاظ الجهد الكبير الذي بذل لتحقيق هذه السمة وأن ثمار ذلك التعب ستحصد قريبا .

🔹️المؤسساتية تعني الإلتزام الواعي فلا طاعة عمياء في مشروعنا وعلى الجميع أن يسأل ويستفسر لكي يقتنع ثم يقنع الآخرين واذا ما حصلت القناعة فعليه أن يلتزم منطلقا من وعيه والمامه .

🔹️إن الطموحات حق مشروع حدودها أن لاتكون على حساب المشروع والمصلحة العامة .

🔹️تتسم الحكمة بالاعتدال والوسطية كمنهج لا شعار وقد اتسمت بالاعتدال حينما كانت الفرص تصب في خانة الصوت العالي والمتشنج والمتبني لضرب الناس بعضهم ببعض .

🔹️الانفتاح سمة اخرى من سمات الحكمة، الانفتاح على الجميع والتعامل مع الجميع ما دام الآخر مؤمنا بالعملية السياسية فلا خصوم للحكمة ضمن المؤمنين بالعملية السياسية مع وجود الإختلاف في وجهات النظر .

🔹️الانفتاح يتطلب العمل الميداني والتواصل مع الناس وتقديم الخدمة لهم بتفنن وتنوع .

🔹️من السمات المهمة الأخرى الاستشراف والقدرة على قراءة الاحداث فالحكمة رفعت شعار الشباب في الوقت الذي كان الرهان عليهم غير مستساغ وكذلك الموقف من التحالفات العابرة فضلا عن التراكمية وممارسة العمل السياسي باحتراف بعيدا عن المقامرة والمغامرة و المراهقة والمقاولة السياسية .

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