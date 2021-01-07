خماسية نظيفة لاربيل على حساب الطلبة

2021/01/07 | 18:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حقق فريق اربيل الفوز على فريق الطلبة بخمسة أهداف نظيفة ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لدوري الكرة الممتاز .

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