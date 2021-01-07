3 أسباب وراء تجاهل الأسهم الأمريكية لأعمال الشغب في الكونجرس

2021/01/07 | 18:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: كان يومًا صادمًا في التاريخ الأمريكي بعد أن اقتحم حشد من أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى "الكابيتول" بالأمس، واجتاحت الفوضى أحد أكثر

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