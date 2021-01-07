2021/01/07 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

تعرض فريق الطلبة بكرة القدم، اليوم الخميس، لخسارة قاسية من فريق اربيل وصلت (5 – صفر) في لقاء جرى على ملعب فرانسو حريري ، ضمن منافسات الجولة 13 بدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن البداية كانت من اربيل ، وجاء هدف السبق في الدقيقة 26 بواسطة بيرزان شيرزاد وبخطأ دفاعي طلابي.

وجاء الهدف الثاني من خطأ حارس مرمى الطلبة احمد ثمين، الذي حاول أبعاد كرة اركان امير الى اعلى العارضة، فأدخلها المرمى وهز شباك فريقه بالهدف الثاني لاربيل في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الاول اربيل ي (2- صفر).

واضاف اربيل هدفا ثالثاً في الدقيقة 60 جاء بواسطة شيركو كريم، ورابعاً في الدقيقة 69 بواسطة بيرزان شيرزاد والهدف الشخصي الثاني للاعب في المباراة، وعاد شيركو كريم ليسجل هدفاً خامساً لاربيل عند الدقيقة 81، لينتهي اللقاء اربيل ي (5- صفر).

وشهدت الجولة 13 أمس الاربعاء، فوز الجوية على الكرخ، والزوراء على الديوانية، وتعادل النفط والشرطة والصناعات ونفط الوسط، والنجف والكهرباء، فيما فاز اليوم بنفس الجولة القاسم على امانة بغداد، وزاخو على اربيل .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خسارة قاسية للطلبة من اربيل بالدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خسارة قاسية للطلبة من اربيل بالدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).