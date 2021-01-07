2021/01/07 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث محافظ صلاح الدين عمار جبر مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس 7-1-2021 ، خطوات تحقيق الاستقرار والاعمار في المناطق المحررة.

وقال بيان لمكتب محافظ صلاح الدين " إن الدكتور المهندس عمار جبر خليل ناقش خلال لقائه مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الخطوات المتحققة بالاستقرار و الاعمار في المناطق المحررة و استكمال اجراءات عودة النازحين لطي صفحة الارهاب ضمن ثوابت دولة المؤسسات في تعزيز السلم الأهلي و استكمال خطوات الاصلاح".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ صلاح الدين ورئيس ائتلاف دولة القانون يناقشان خطوات تحقيق الاستقرار والاعمار بالمناطق المحررة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ صلاح الدين ورئيس ائتلاف دولة القانون يناقشان خطوات تحقيق الاستقرار والاعمار بالمناطق المحررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).