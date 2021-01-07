"تدعو للقلق".. سلالة كورونا الجديدة تجتاح أميركا

2021/01/07 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

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باتت السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد والتي اكتشفت في المملكة المتحدة للمرة الأولى، منتشرة في معظم الولايات المتحدة الأميركية، وفقا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وخبراء الأمراض المعدية.

واكتشفت الولايات المتحدة فعليا عدد من الحالات المصابة بكوفيد-19 نتيجة السلالة الجديدة المعروفة بـ "B.1.1.7"، بما في ذلك 32 حالة في سان دييغو.

"سأندهش إذا لم ينمو ذلك بسرعة"، هكذا قال مدير المعاهد الوطنية للصحة فرانسيس كولينز للصحيفة الأميركية.

ورغم أن التحور في فيروس كورونا الذي وصل لأكثر من 30 دولة، لا يؤدي إلى أن زيادة في خطورة المرض، لكن ظهور متغيرات في سلالات الفيروسات التاجية، بما في ذلك السلالة التي اكتشفت في جنوب إفريقيا، يمثل تحديا لكل دولة تتطلع في القضاء على الوباء، خاصة وأن المتغير الجديد يعد أكثر قابلة للعدوى بنسبة تصل لـ 50 في المئة.

مدير مكتب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها للكشف الجزيئي المتقدم، جريج أرمسترونغ، يقول إنهم يتعاملون مع السلالة الجديدة بجدية، مردفا: "ربما ليس موجودة في كل الولايات، لكن أعتقد أن هذا المتغير موجود بالفعل في كثير منها".

وأشار إلى أن السلالة الجديدة التي اكتشفت في جنوب إفريقيا لم تظهر في الولايات المتحدة، لكن المتغير البريطاني قد يكون موجودا منذ أكتوبر.

وقالت عالمة الأوبئة في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي، جينيفر نوزو: "نحن في سباق مع الزمن.



إننا بحاجة إلى زيادة سرعتنا في التصرف حتى لا نسمح لهذا الفيروس بالانتشار أكثر والسماح لهذا التحور بأن يصبح هو السائد".

وظهرت السلالة الجديدة من فيروس كورونا لأول مرة في التسلسلات الجينومية التي حصل عليها العلماء البريطانيون، أواخر الصيف أو أوائل الخريف، وفقا لدراسة إمبريال كوليدج، ولكن الإعلان عنه رسميا كان في ديسمبر الماضي، الأمر الذي أدى إلى إغلاق عدد من الدول خطوط الطيران مع المملكة المتحدة.

وقالت عالمة أوبئة الأمراض المعدية في كلية جونز هوبكنز بلومبيرج للصحة العامة، ماري كاثرين، إن البيانات الحالية "مثيرة للقلق".

وتابعت: "تشير كل الدلائل في الوقت الحالي إلى حقيقة أن هذا شيء يجب أن نقلق بشأنه، حتى لو كانت الحالات متواضعة، ولكن كون المتغير الجديد أكثر قابلية للانتقال، هذا من شأنه أن يدي إلى إصابة أعداد ضخمة".

أدى تزايد الحالات في المملكة المتحدة إلى إغلاق كامل في البلاد، بينما من المحتمل أن يؤدي انتشار سريع في السلالة الجديدة إلى إجبار المسؤولين الحكوميين في الولايات المتحدة إلى فرض قيود جديدة.

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