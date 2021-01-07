قيادي كردي: حزب بارزاني يختطف قرارات برلمان الإقليم

2021/01/07 | 18:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/أربيل..

أكد القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية سوران عمر، الخميس، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يختطف قرارات برلمان الإقليم.

وقال عمر لوكالة /المعلومة/ إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني مع ممثلي المكونات الذين باعوا ذممهم يشكلون الأغلبية داخل برلمان الإقليم والقرارات تمضي بما يريدون”.

وأضاف أنه “لا دور لهيئة الرئاسة ولا اللجان النيابية وتقاريرها، لأن مايريده أعضاء الحزب الديمقراطي هي القرارات التي تمضي، وبالتالي الدور الرقابي للبرلمان ضعيف جدا ولايستطيع مواجهة دكتاتورية السلطة وفسادها وظلمها على المواطنين”.

وشهدت جلسة برلمان إقليم كردستان يوم أمس صدامات وتشابك بالأيدي بين نواب من كتل مختلفة في برلمان الإقليم، نتيجة رفض مجموعة نواب التصويت على الوزير الجديد للثروات الطبيعية كمال أتروشي.



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