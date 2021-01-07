2021/01/07 | 18:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار اقتحام أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، لمبنى الكونغرس موجة من السخط والغضب حتى في أوساط السياسيين الداعمين لترامب، وطالب بعضهم نائب الرئيس، مايك بنس، بتفعيل التعديل الخامس والعشرون من الدستور لعزل ترامب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("التعديل 25" من الدستور الأميركي الذي يتيح عزل الرئيس) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("التعديل 25" من الدستور الأميركي الذي يتيح عزل الرئيس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).