’فاجعة’ مخيم بيرسف.. عمّ ’الفتاة المحبوبة’ يتحدث لـ’ناس’ عن واقعة انتحار سلمى

2021/01/07 | 18:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت عائلة الفتاة ’سلمى سعيد’، التي انتحرت شنقا في مخيم برسف للنازحين في منطقة زاخو، اللحظات الأخيرة لها قبل أن تقرر إنهاء حياتها بهذه الطريقة.

ويقول عم الفتاة في تصريح لـ ’ناس كورد’، (7 كانون الثاني 2021)، إنهما "كانا معاً قبل يوم، ولم تكن تعاني من أي مشاكل وكانت تمزح معهم وتتعامل بشكل طبيعي دون أن تظهر عليها أي تعابير حزينة أو ما شابه ذلك".

وأنهت سلمى سعيد الفتاة التي تبلغ من العمر 16 عاماً، ظهر اليوم الخميس، حياتها بالشنق في مخيم بريسف في قضاء زاخو، المخصص للنازحين من سنجار.

وأضاف عم سلمى، أنها "لم تكن لديها مشاكل، وكانت محبوبة من قبل الجميع في المنزل، وكانت فتاة حرة ونشطة".

وقال: "رأيتها قبل الحادثة وتحدثت معها، وكانت في وضع جيد للغاية، وكانت تمزح معنا كثيراً، وضحكت معنا كثيراً، ولم أرَ أي شيء غريب يدعو للشك أنها مقبلة على أمر كهذا".

وأضاف أن "جثتها نقلت الى الطب الشرعي في دهوك حيث سيتم نقلها فيما بعد الى منطقة سنجار".

ونزحت عائلة سلمى من مدينة تلعزير في منطقة سنجار بعد أن هاجم داعش المدينة، واقامت فيما بعد في مخيم برسفي.

وسلمى هي الفتاة الايزيدية الثالثة في مخيمات اقليم كردستان اللاتي أنهين حياتهن خلال 72 ساعة و خلال الايام السبعة الاولى من هذا العام في محافظة دهوك بلغت حالات الانتحار 6 حالات.

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