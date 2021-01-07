صالح والعزاوي يؤكدان على ضرورة التعاون من أجل تعزيز الأمن والاستقرار

2021/01/07 | 18:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، مع الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، حيث تم التأكيد على ضرورة التعاون من أجل تعزيز الأمن والاستقرار.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الخميس، في قصر السلام ببغداد، الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي”.

واضاف البيان، انه “جرى، في اللقاء، بحث المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، حيث تم التأكيد على ضرورة التعاون من أجل تعزيز الأمن والاستقرار، وتهيئة مستلزمات إجراء الانتخابات المقبلة وضمان نزاهتها وعدالتها لتكون معبرّة عن الإرادة الحرة للناخبين”.

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