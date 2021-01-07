الصدر مغرداً : انصح الشعب الامريكي بالضغط على حكومته للانسحاب من العراق/موسع

2021/01/07 | 18:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الشعب الأمريكي الى الضغط على حكومته للانسحاب من العراق كخطوة أولى لرفع البلاء الذي بات قريبا من أبوابهم وولاياتهم.وانتقد الصدر في تغريدة مطولة ، الديمقراطية الغربية، وقال " لطالما أخبرناكم أن ديمقراطية الغرب خداعة ومزيفة قد أحاطوها برتوش وزينوها ورصعوها بما يضفي عليها رونقا ترنو نحوه قلوب الكثير ،ولا سيما قلوب الشباب الذين أغرتهم تلك المصطلحات الرنانة والتي ملأت العالم بصيحاتها الكاذبة بأن الغرب ذو انسانية عالية وذو حرية فائقة وذو ديمقراطية متجذرة".وأضاف: " أما اليوم.فقد تكشفت بعض الحقائق التي كانت خفية عن أنظار الكثير من مجتمعاتنا العربية والإسلامية بعد أن سارع الكثير منها الى تبنيها والدفاع عنها والاستماتة دونها، تاركين خلفهم ما هو أعلى وأكمل وأجمل من هذه المصطلحات الرنانة الزائفة ".وتابع :" بالأمس انكشفت حقيقة تطورهم العلمي والتكنولوجي والصحي أمام مخلوق لا يرى بالعين المجردة.وبالأمس أيضا تكشفت حقيقتهم وشهواتهم الجنسية بما يسمى بالزواج المثلي العبثي الشهوي.واليوم انجلت غبرة الديمقراطية عن اقتحام فوضوي للكونغرس الأمريكي".وأكد الصدر في تغريدته :" من هنا يجب على الجميع في الغرب والشرق الاتعاظ وتقديم مصالح البلدان على مصالح الأشخاص والأحزاب والانتماءات الدنيوية الأخرى".ودعا الإسلاميين الى عدم تجيير أوامر السماء وأحكامها لمصالحهم الحزبية والطائفية والفئوية والعرقية وما شاكل ذلك كما استغل الغرب العناوين والمصطلحات الحديثة لتقوية كراسيهم وأحزابهم فكانت اليوم تقويضا وإضعافا لهم ".وختم الصدر تغريدته بالقول " أنصح الشعب الأمريكي بالضغط على حكومته للإنسحاب من العراق كخطوة أولى لرفع البلاء الذي بات قريبا من أبوابهم وولاياتهم..وإلا فلات حين مندم..فالله يمهل ولا يهمل./انتهى

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