الصدر مغردا : ديمقراطية الغرب خداعة ومزيفة

2021/01/07 | 18:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر :" ان ديمقراطية الغرب خداعة ومزيفة".وقال الصدر في تغريدة على / تويتر / على خلفية احداث الكونغرس الامريكي :" اليوم انجلت غبرة الديمقراطية عن اقتحام فوضوي للكونغرس" .واضاف :" انصح الشعب الامريكي بالضغط على حكومته للانسحاب من العراق كخطوة اولى لرفع البلاء الذي بات قريبا من ابوابهم وولاياتهم "./انتهى9

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