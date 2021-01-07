2021/01/07 | 18:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

سيخضع الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة نجم فريق ريال مدريد الإسباني للمحاكمة الجنائية بتهمة “محاولة الابتزاز” بشريط جنسي عام 2015 لزميله السابق ماتيو فالبوينا.

و بحسب ما أفاد مكتب المدعي العام في فرساي لـ “فرانس برس”، يشتبه في أن بنزيمة حرض زميله السابق في منتخب الديوك على دفع المال للمبتزين الذين هددوا بالكشف عن فيديو حميم يظهر فيه.

وأشار مكتب المدعي العام إلى أن أربعة رجال آخرين متهمون بمحاولة الابتزاز، وآخر بتهمة خيانة الأمانة أيضاً.

وكان بنزيمة قد دأب عن نفي التهم الموجهة له، زاعما أنه أراد مساعدة زميله في المنتخب وإنقاذه من الابتزاز والتعرض لفضيحة.

وقد أدت هذه القضية إلى إبعاد الاتحاد الفرنسي لبنزيمة عن المشاركة مع المنتخب الفرنسي، مما حرم الأخير من من المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية ومونديال كأس العالم في روسيا في العام 2018 والذي حقق “الديوك” لقبه.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدمة لعشاق الدوري الاسباني.. نجم بارز سيخضع لمحاكمة بتهمة “الابتزاز الجنسي”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدمة لعشاق الدوري الاسباني.. نجم بارز سيخضع لمحاكمة بتهمة “الابتزاز الجنسي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).