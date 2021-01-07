مقاربة الاتجاه الماركسي الكلاسيكي لبناء الدولة القومية (2) - عبدالله تركماني

2021/01/07 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_تركماني ومن جهة أخرى، فقد تحدث أنجلز عن " أمم ثورية " و" أمم رجعية "، فعندما رأى أنّ " سلاف الجنوب " في الإمبراطورية النمساوية يدعمون السلطة الإمبراطورية ضد الثورتين الألمانية والمجرية، كتب في العام 1849"...



إننا نكرر: باستثناء البولونيين والروس، وعلى الأخص سلاف تركيا، ليس لبقية الشعوب السلافية أي مستقبل، وذلك لسبب بسيط: فهذه الشعوب تفتقر إلى أدنى شروط الاستقلال والقدرة على الوجود، سواء أكانت هذه الشروط ت ......





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