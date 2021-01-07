«القهر» كمفهوم أساسي في السياسة الداخلية للدول العربية - المهدي بوتمزين

2021/01/07 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المهدي_بوتمزين في الواقع العربي نكاد لا نلمس معالم تباين و تمظهرات إختلاف عريضة بين إدارة الإستعمار الأجنبي لبلداننا سالفا؛ و نظيرتها من الكولونيالية الوطنية الاَنية , التي هي امتداد طبيعي للأولى , حيث وُجدت الكمبرادورية الداخلية ككيان عميق يخدم المصالح و السياسات و الأجندات الغربية , دون مراعاة للقيم و المبادئ و القوانين التي تنص على حق تقرير المصير و ضمان إستقلالية الدول , حيث باتت اليوم ولاية كاليفورنيا أ ......





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