اتحاد شركات الطيران الامريكية يدعو الى حظر سفر “العصابات” المؤيدة لترامب

2021/01/07 | 18:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

دعا اكبر اتحاد لشركات الطيران في الولايات المتحدة ، الخميس، الى حظر السفر جوا على العصابات المؤيدة لترامب نتيجة لعقلية الغوغاء التي ظهروا بها في مبنى الكونغرس الامريكي .

ونقلت صحيفة ( باي داي) الامريكية المعنية بتغطية اخبار شؤون العاملين في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن اتحاد شركات الطيران قوله في بيان إن ” المؤيدين العنيفين للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ، الذي انتهك مبنى الكابيتول الأمريكي يوم امس الأربعاء ، يجب ألا يُسمح لهم بمغادرة منطقة واشنطن على متن رحلات جوية تجارية بعد إظهار “سلوك عقلية الغوغاء” على الرحلات الجوية إلى منطقة”.

واضاف البيان الذي تلته سارة نيلسون ، رئيسة رابطة مضيفات الطيران وممثلة العمال في 17 من شركات الطيران الامريكية أن ” عقلية الرعاع التي حدثت في عدة رحلات جوية إلى منطقة العاصمة أمس كانت غير مقبولة وتهدد سلامة وأمن كل شخص على متن الطائرات “، مشيرة الى انه ” يتعين على الحكومة الأمريكية حرمان هؤلاء الأفراد من حرية الفرار بسبب أفعالهم المناهضة للديمقراطية”.

من جانبه ندد رئيس جمعية السفر الأمريكية روجر داو أيضًا بالاضطرابات التي حدثت في مبنى الكابيتول ، قائلاً إن “السلوك الذي شهدناه لا مكان له في أي ديمقراطية سلمية”.

واشار التقرير الى أن ” تلك التصرفات دفعت العديد من اعضاء الكونغرس الى المطالبة بعزل ترامب فورا حيث ورد أن أعضاء حكومته يناقشون إمكانية الاحتجاج بالتعديل الخامس والعشرين لدستور الولايات المتحدة، حيث يسمح التعديل لنائب الرئيس بإقالة الرئيس إذا حكم عليه بأنه غير قادر على الاضطلاع بصلاحيات وواجبات منصبه”.



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