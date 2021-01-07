لجنة العلاقات الخارجية: رغبات الكتل السياسية تتصدر المشهد في ملف تعيين السفراء

2021/01/07 | 18:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية، النائب مختار الموسوي، عن مدى تدخل الاحزاب والكتل السياسية في ملف ترشيح وتعيين السفراء، في وزارة الخارجية.

الموسوي وفي تصريح خاص لموقع NRT عربية، ذكر اليوم الخميس 7 كانون الثاني 2021، ان "الدولة العراقية ومنذ عام 2003، لم تهتم بملف تعيين السفراء بصورة مهنية ونوعية، واشار الى تصدر المحاصصة ورغبات الكتل السياسية في ملف التعيين".

وقال الموسوي، "ان من شروط تعيين السفير، حبه لوطنه، يضاف لها كفاءته في الممارسات السياسية والثقافية والدبلوماسية"، بالاضافة الى ان "اعمار السفراء كبيرة وان بعضهم يعود للنظام السابق".

وختم بالقول، "لابد من تخفيض عدد السفراء، وان يكون هناك دراسة مستفيضة بشأن مقرات السفراء والقنصليات، اذ يجب ان تغلق المقرات التي لسنا بحاجة لها، بالاخص في الدول التي لا علاقة اقتصادية او اجتماعية او سياسية معها، وبالاخص الدول التي لايوجد فيها جالية عراقية، لان الامر يثقل موازنة البلد في وقت هو في امس الحاجة لمعالجة اقتصاده المتدهور".

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