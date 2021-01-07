سورجي يثمن تضحيات البيشمركة القدامى في مخمور

2021/01/07 | 19:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار نصرالله سورجي، عضو المجلس القيادي ومسؤول مركز تنظيمات 20 قره جوغ للإتحاد الوطني الكوردستاني مجموعة من عوائل شهداء البيشمركة في قرية "ملاقه ره" بقضاء مخمور.

واستذكر سورجي في زيارته لعوائل الشهداء، حسب بيان لمكتبه الإعلامي حصل PUKmedia على نسخة منه، التاريخ الحافل لشهداء البيشمركة الذين رافقوا الرئيس الراحل مام جلال أيام النضال في الجبال، مؤكداً ان رسالة مام جلال في دعم القضايا المصيرية لكوردستان ستبقى كوسام شرف على صدورنا، ولن نتنازل عنها أبداً.

وثمن سورجي في زيارته لعائلة الشهيد (ملا قره يي) الذي كان أحد أبطال الإتحاد الوطني الكوردستاني، مستكملاً زيارته لتنظيمات "ملاه قه ره ي" للإتحاد الوطني، وتم استقباله من قبل مسؤول التنظيمات ومجموعة من أعضاء وكوادر الإتحاد الوطني الكوردستاني في المنطقة.

وأكد سورجي، أن الإتحاد الوطني الكوردستاني زاد من مساحة الإهتمام بالبيشمركة القدامى لاسيما بعد المؤتمر الرابع للحزب، تثميناً لإنجازاتهم وبطولاتهم وتضحياتهم الخالدة من أجل القضية الكوردية.

PUKmedia/ المكتب الإعلامي لمسؤول مركز تنظيمات قره جوغ

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