تكريم الفنان الكوردي الشهير ناصر رزازي

2021/01/07 | 19:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرمت حركة السلم الداخلي، فنان الشعب الكوردي الكبير ناصر رزازي.

وجرت مراسم التكريم اليوم الخميس 7/1/2021 في قاعة مبنى (قصار القامى) في مدينة السليمانية.

وياتي تكريم ناصر رزازي على عطائه الفني الكبير للثورة والفن الكورديين.

والقى رئيس الحركة سربست كلمة وبعد ذلك شارك بالاغاني والشعر كل من لقمان سليم وعلي ياره وصلاح مجيد وازاد صابر

وبيام سنيي.

وفي ختام المراسم جرى منح الفنان الكوردي ناصر رزازي شهادة السلام وبعد ذلك تم منحه ميدالية السلام من قبل السيدة امينة.

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