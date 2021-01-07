مواقع التواصل الاجتماعي تعلق حسابات “ترامب”

2021/01/07 | 19:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد علقت مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر، فيسبوك، انستجرام، سناب شات”، حسابات الرئيس الامريكي الخاسر في الانتخابات دونالد ترامب.جاء ذلك على خلفية اتهامه بالتشجيع على العنف الذي وقع في العاصمة الأميركية واشنطن، من خلال تصريحاته على مواقع التواصل.

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