مجلس وزراء كردستان يناقش موازنة الإقليم لسنة 2021 ويصدر قرارات

2021/01/07 | 19:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الخميس، جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، فيما ناقش الموازنة المالية للإقليم لسنة 2021، وأصدر قرارات بشأن الإيرادات المالية وضبط المنافذ الحدودية.وذكر بيان لحكومة الاقليم تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “في مستهل الاجتماع، هنأ بارزاني نيابة عن مجلس الوزراء، كمال أتروشي لنيله …

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