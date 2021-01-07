العمل تعلن تحديد الأجر الأدنى للعامل بـ450 ألف دينار

2021/01/07 | 19:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، تحديد الأجر الأدنى للعامل بمبلغ 450 الف دينار بدلاً من 350 الف دينار، فيما أشارت الى شمول نحو 90 الف عامل في قطاعات مختلفة بالضمان الاجتماعي في ظروف استثنائية.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير العمل عادل الركابي ترأس إجتماعاً …

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