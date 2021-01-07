أسباب وأعراض سرطان الرحم - مصعب قاسم عزاوي

2021/01/07 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في المركز الثقافي في لندن.أعراض سرطان الرحمتشتمل الأعراض الشائعة لسرطان الرحم على نزيف غير طبيعي في المهبل على الرغم من أن معظم النساء اللاتي يعانين من نزيف غير طبيعي لسن مصابات بالسرطان.



من الممكن أن يبدأ النزيف بنزيف خفيف يصاحبه إفرازات مائية والتي قد تصبح أثقل على مر الزمن، ومع ......





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