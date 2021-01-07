هل نظرية الانفجار العظيم ى تقبل المنافسة في علم الكونيات؟ - جواد بشارة

2021/01/07 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة في علم الكونيات هل الانفجار العظيم، نظرية لا تقبل المنافسة؟ وماهي إسهامات وتطويرات ستيفن هوكنغ عليها؟ في علم الكونيات، هيمنت نظرية الانفجار العظيم.



بمرور الوقت، تراكمت الأدلة وأصبح علماء الفلك مقتنعين بأن هذا هو أفضل ما لدينا.



فلماذا يكره الكثير من الناس هذه الفكرة؟ شعر اثنان من علماء الفلك بالإحباط من إخبارهم بكيفية القيام بعملهما ، وكتبا دليل Cosmic Revolutionary s Handbook ( الد ......





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