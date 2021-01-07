2021/01/07 | 19:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الخميس، الشعب الاميركي للضغط على حكومته للإنسحاب من العراق، مؤكدا ان ديمقراطية الغرب خداعة ومزيفة محاطة برتوش ورصعوها بما يضفي عليها رونقا.

وكتب الصدر في تغريدة على تويتر، اليوم (7 كانون الثاني 2021)، انه "لطالما أخبرناكم أن ديمقراطية الغرب خداعة ومزيفة قد أحاطوها برتوش وزيونها ورصعوها بما يضفي عليها رونقا ترنو نحوه قلوب الكثير ولا سيما قلوب الشباب الذي أغرتهم تلك المصطلحات الرنانة والتي ملأت العالم بصيحاتها الكاذبة بأن الغرب ذو انسانية عالية وذو حرية فائقة وذو ديمقراطية متجذرة".

واضاف، انه "بالأمس انكشفت حقيقة تطورهم العلمي والتكنولوجي والصحي أمام مخلوق لا يرى بالعين المجردة، واليوم انجلت غبرة الديمقراطية عن اقتحام فوضوي للكونغرس الأميركي".

كما وجه الصدر نصيحة قال فيها، "انصح الشعب الامريكي بالضغط على حكومته للانسحاب من العراق كخطوة اولى لرفع البلاء الذي بات قريبا من ابوابهم وولاياتهم، والا فلات حين مندم، فالله (يمهل ولا يهمل)".

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يعلق على احداث واشنطن ويوجه نصيحة للشعب الأميركي بشأن العراق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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