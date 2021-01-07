ضبط عجلات معدة للتهريب ومعسل منتهي الصلاحية في ميناء أم قصر

2021/01/07 | 19:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ضبط 4 عجلات غير أصولية داخل حاويات معدة للتهريب ومعسل منتهي الصلاحية في ميناء ام قصر.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال ورود معلومات استخباراتية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بقسم استخبارات التراخيص الامنية في وزارة الداخلية من ضبط 4 حاويات في …

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