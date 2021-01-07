بالصور.. تفعيل ستة خطوط نقل داخل بغداد

2021/01/07 | 19:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة النقل / الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، الخميس، عن اعادة افتتاح عدد من خطوط النقل الداخلي تربط بين مناطق وشوارع العاصمة بغداد .

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