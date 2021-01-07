2021/01/07 | 19:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عجز الميزان التجاري الأمريكي يرتفع 8% خلال نوفمبر) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عجز الميزان التجاري الأمريكي يرتفع 8% خلال نوفمبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).