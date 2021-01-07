موقف بلا وفيات.. التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بكورونا في الكرخ

2021/01/07 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير عام صحة الكرخ - جاسب الحجامي

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 233 موزعة كالآتي:

أبو غريي ----------------17

الاعلام------------------15

البياع-------------------2

التاجي------------------3

الحرية------------------10

الدورة------------------45

الدولعي-----------------2

السيدية----------------10

الشالجية----------------1

الشرطة الخامسة----------1

الشعلة-----------------10

الطارمية----------------16

العامرية-----------------1

العطيفية ----------------8

الغزالية-----------------6

الكاظمية ----------------4

اللطيفية-----------------3

المحمودية--------------13

المكاسب ----------------4

المنصور -----------------6

المواصلات--------------1

الوشاش-----------------1

جكوك------------------1

حي الجامعة-------------4

حي الجهاد-------------17

حي الخضراء------------4

حي العامل--------------7

حي العدل --------------2

حي الفرات-------------5

كرادة مريم--------------1

ناحية الرشيد------------3

سكنة جانب الرصافة ------9

محافظة بابل------------1

الشفاء:

230

الوفيات:

لاتوجد

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