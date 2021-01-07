فيسبوك يعلّق حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى أجل غير محدد

2021/01/07 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

علق موقع "فيسبوك" حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إلى أجل غير محدد.

ونقلت "رويترز" عن مارك زوكربيرغ، قوله إن "فيسبوك وإنستغرام يمددان حظر حسابي ترمب بقية فترة رئاسته".

وفي وقت سابق، قالت شركة "تويتر"، إنها علقت مؤقتا حساب ترامب لمدة 12 ساعة؛ بسبب "انتهاكات متكررة وجسيمة" لقواعد النزاهة الخاصة بمنصة التواصل الاجتماعي.

وحذفت شركة "فيسبوك" وشركة "يوتيوب"، تسجيلا مصورا لترامب يوم أمس الأربعاء، واصل فيه تقديم مزاعم بلا سند بأن الانتخابات قد زُورت، بينما طالب المحتجين الذين اقتحموا مبنى الكونغرس بالانصراف.

وقال جاي روزين، نائب رئيس "فيسبوك" للنزاهة، في تغريدة، إن شركة التواصل الاجتماعي حذفت الفيديو "لأننا نعتقد أنه يسهم في زيادة مخاطر العنف الدائر بدلا من أن يقلصها".

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