اتحاد مقاولي ديالى يعلن حجم خسائره بسبب رفع الدولار

2021/01/07 | 19:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى…

اعلن اتحاد مقاولي ديالى، الخميس، حجم خسائره المادية بسبب رفع سعر الدولار، فيما اشار الى ان توقف المشاريع احتمال وارد جدا.

وقال رئيس الاتحاد اسماعيل برهومي الربيعي لـوكالة /المعلومة/، إن “دراسة ميدانية حول حجم الخسائر المادية لمشاريع الشركات والمقاولين في ديالى بسبب رفع سعر صرف الدولار أظهرت أن نسبتها تصل الى 24% من قيمة العقود”، لافتا الى ان “الخسائر محددة بالمشاريع التي تعتمد عل مواد اولية او اخرى مصنعة يجري استيرادها بالدولار حصرا”.

وأضاف، ان “الخسائر ستشمل المشاريع المستمرة او التي احيلت مؤخرا قبل قرار رفع سعر الصرف”، مؤكدا بان “اتحاد ديالى جزء من اتحاد اكبر يشمل كل المحافظات وهو على تواصل مع القوى السياسية والمسؤولين من اجل ايجاد حل عادل ومنصف يمنع خسائر الشركات والمقاولين مبالغ مالية ضخمة”.

واشار الربيعي الى انه “تم طرح مقترح اجراء ملحق اضافي لتعويض المقاولين والشركات 20% لانهم الان ضمن مايعرف بالظرف القاهر بسبب حجم الخسائر الهائلة والتي تصل الى مبالغ طائلة على مستوى العراق”، مبينا انه “لم تتوقف اي مشاريع حتى الان لكنه امر وارد جدا اذا لم يكن هناك تعاطي مع الشركات والمقاولين في التفاعل مع وضعهم الحالي خاصة حجم الخسائر الكبير”.

وتسبب رفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي في ارتفاع جميع الاسعار للمواد سواء اكانت استهلاكية او الاخرى التي تدخل في مضمار المشاريع وخاصة المواد الأولية.



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