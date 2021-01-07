2021/01/07 | 19:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | فيسبوك يحظر حساب الرئيس ترمب إلى أجل غير مسمى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | فيسبوك يحظر حساب الرئيس ترمب إلى أجل غير مسمى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | فيسبوك يحظر حساب الرئيس ترمب إلى أجل غير مسمى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).