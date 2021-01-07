قيادي كردي: حزب بارزاني يختطف قرارات برلمان الإقليم

2021/01/07 | 19:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل _اين]أكد القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية سوران عمر، الخميس، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يختطف قرارات برلمان الإقليم.

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