تفاصيل البرنامج المتكامل لتفعيل الاستثمار في العراق

2021/01/07 | 19:32 - المصدر: قناة التغيير

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محمد توفيق علاوي يقترح برنامجا متكاملا لتفعيل الاستثمار في العراق

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