اجتماع ضم 8 جهات أمنية وانتاجية يحدد أسعار ثابتة للبيض في العراق

2021/01/07 | 19:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حدد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الخميس، تسعيرة ثابتة لبيض المائدة، على ان لاتتجاوز الـ6 الاف دينار للطبقة، وذلك باجتماع ضم 8 جهات امنية وانتاجية.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان إن”الخفاجي ترأس اجتماعا ضم مدراء سيطرات محافظات بغداد ديالى وكركوك، اضافة الى جهاز الامن الوطني ومدير دائرة الجريمة المنظمة ومدير عمليات الجريمة المنظمة ومدير الرقابة الصحية ورئيس جمعية منتجي الدواجن، فضلا عن أصحاب المجازر ومنتجي بيض المائدة و منتجي الدجاج اللاحم و المدراء العامين المختصين في الوزارة”.

وأكد الخفاجي “ضرورة الاهتمام بحماية المنتج المحلي من المنتجات الزراعية وخاصة منتجات الدواجن من اجل استقرار منتجات هذا القطاع من بيض المائدة والدجاج اللاحم فضلاعن ايجاد وسائل دعم محلية لهذا القطاع بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار كون اغلب مدخلات تصنيع الدواجن تشترى بالدولار بغية المحافظة على انعاش هذا القطاع بما يضمن حماية منتجات بيض المائدة والدجاج اللاحم من جانب وحماية المستهلك من جانب أخر”.

واشار الى ان” الاجتماع ناقش كل الاليات المتاحة لحماية المنتج المحلي سواء من قبل منتجي الدواجن او الاجهزة الامنية.

وشدد، الخفاجي، على ضرورة حماية المستهلك في هذه الظروف وتعظيم الايرادات من خلال تعاون المنتجين في وضع تسعيرة ثابتة لبيع بيض المائدة “،مبينا انه”وبعد اتفاقه مع منتجي بيض المائدة بأن يكون سعر طبقة البيض 5 الآف و250 دينارا من منتج البيض وتصل الى المواطن بسعر 5 الآف و750 دينارا على ان لا تتجاوز 6000 الآلف دينار كحد اقصى”.

ودعا الخفاجي، الاجهزة الامنية الى محاسبة من يقوم بالبيع اكثر من هذا السعر، موجها اصحاب المجازر بضرورة ان يتم الجزر اليومي للدجاج بحضور لجنة من البيطرة والثروة الحيوانية وجمعية منتجي الدواجن وبخلاف ذلك يعد انتاجها تهريبا وتحاسب وفق القانون ، و تمديد فترة استيراد الذرة الصفراء والاعلاف الاخرى لاجل ادامة توفير الاعلاف للدواجن و بانسيابية عالية رغم وجود ذرة علفية محلية لدعم مربي الدواجن تكفي لثلاثة اشهر قادمة لدعم جهود الاجهزة الامنية والسيطرات في كافة المحافظات المعنية والتنسيق المباشر معها “.

ووجه وزير الزراعة وفقا للبيان، مدراء الزراعة بتنسيب موظفين يتواجدون في السيطرات الامنية و بالتناوب لاجل تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلا عن تخصيص مشاور قانوني في كل مديرية زراعة وبالتعاون مع الجريمة المنظمة لمتابعة المواد المهربة والبت في أمرها سريعا لاجل الحد من التهريب”.

ولفت ، البيان الى ان” الاجتماع ناقش العديد من التوصيات التي تصب في مصلحة قطاع الدواجن لاجل مواكبة الظروف الحالية واستدامة العملية الانتاجية وصولا الى الاكتفاء الذاتي التام ،لافتا الى ان” الاجتماع ختم برفع هذه التوصيات والمقترحات الى المجلس الوزاري للاقتصاد لأجل اتخاذ ما يلزم بشأنها خدمة لمنتجنا المحلي واقتصادنا الوطني”.

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